Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg: Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Ladenburg (ots)

Am Samstag gegen 12.00 Uhr meldeten Passanten, dass geparkte Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt wurden. Bei einer Nachschau durch die Polizeibeamten konnten beschädigte Fahrzeuge in der Bismarckstraße, der Friedrichsfelder Straße und der Stresemannstraße festgestellt werden. Die beschädigten Fahrzeuge wurden allesamt am Abend des 23.12.22 gegen 18.30 Uhr unbeschädigt abgestellt und am Morgen des 24.12.22 gegen 12.00 Uhr beschädigt aufgefunden.

Die Ermittlungen hierzu hat das Polizeirevier Ladenburg übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ladenburg zu melden unter: 06203-93050.

