Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Brand in der Krefelder Innenstadt - Feuerwehr Krefeld im Großeinsatz - Eine Person vermisst - Abschlussmeldung

Krefeld (ots)

Ergänzend zur Erstmeldung von 06:54 erfolgte eine primäre Brandbekämpfung im Gebäude bis 08:00 Uhr. Im weiteren Verlauf wurde, einiges an Brandlast aus dem Gebäude entfernt, um eine weitere Suche nach der vermissten Person im Gebäude zu ermöglichen. Aufgrund der eisigen Kälte und der unbekannten weiteren Einsatzdauer wurden die Kräfte am Vormittag abgelöst mit Kräften der Wachbesetzung. Gegen 11:00 Uhr meldete sich dann der Sohn des Vermissten und teilte mit, dass sein Vater in der letzten Nacht glücklicherweise nicht zu Hause war und auf dem Weg zur Einsatzstelle ist. Er selbst hatte bis dahin nichts von dem Einsatz mitbekommen. Die weitere Suche konnte eingestellt werden und nach einer abschließenden Kontrolle der Brandstellen auf Restwärme wurde der Einsatz gegen 11:30 Uhr beendet. Zusätzlich zu den Kräften der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr Krefeld waren Kräfte des DRK Krefeld, der GSAK, der SWK, der NGN und ein Sonderfahrzeug des Kreises Viersen vor Ort. Insgesamt waren ca. 150 Einsatzkräfte in den Einsatz eingebunden.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell