FW-KR: Weihnachtsgesteck löst Wohnungsbrand aus

Krefeld (ots)

Die Feuerwehr Krefeld wurde heute um 14:20 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Humboldtstraße gerufen. Dort war augenscheinlich ein Weihnachtsgesteck in Brand geraten und hatte bereits Teile der Wohnungseinrichtung entzündet. Der auslösende Rauchwarnmelder in der Wohnung des dritten Obergeschosses hatte die Bewohnerin erst darauf aufmerksam werden lassen. Somit konnte sie sich eigenständig und unverletzt ins Freie retten. Die eintreffenden Feuerwehrkräfte begannen sofort mit den Einsatzmaßnahmen und konnten das Feuer über einen Atemschutztrupp, der über den Treppenraum vorging, zeitnah löschen. Die Bewohnerin wurde vorsorglich durch den Notarzt vor Ort in einem Rettungswagen untersucht. Abschließend wurden noch Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Es kamen keine weiteren Personen zu Schaden. Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr mit 40 Einsatzkräften, sowie der Rettungsdienst der Stadt Krefeld. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen.

