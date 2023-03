Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbruch in Buxtehude - Polizei sucht Zeugen,

Stade (ots)

1. Tageswohnungseinbruch in Buxtehude - Polizei sucht Zeugen

Bisher unbekannte Einbrecher sind am gestrigen Sonntag zwischen 10:30 h und 19:00 h in Buxtehude in der Finkenstraße auf den Balkon einer Wohnung in einem dortigen Hochhaus gelangt und haben dann die Balkontür aufgehebelt. Anschließend konnte das Schlafzimmer in der Wohnung durchsucht und dabei diverser Schmuck erbeutet werden. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Unbekannte entwenden Elektrofahrzeug in Hammah

Bisher unbekannte Autodiebe haben in der Zeit zwischen Samstag, 15:45 h und Sonntag, 15:00 h in Hammah am Güterbahnhof auf dem dortigen Bahnhofsparkplatz einen dort abgestellten Elektro-Kleinwagen entwendet. Das graue E.Go Life - Elektrofahrzeug hat das Kennzeichen CUX-YU 3 und stellt einen Wert von ca. 20.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Täter und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

