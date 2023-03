Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter Autofahrer beschädigt Grundstücksmauer in Wischhafen und flüchtet - Polizei sucht Zeugen, Unbekannte entwenden Hyundai Tuscon aus Buxtehuder Carport

Stade (ots)

1. Unbekannter Autofahrer beschädigt Grundstücksmauer in Wischhafen und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

In der vergangenen Nacht gegen 01:35 h ist ein bisher unbekannter Autofahrer in Wischhafen in der Stader Straße aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und in eine dortige Grundstücksmauer geprallt.

Anstatt sich anschließend um die Schadenregulierung zu kümmern, ist der Fahrer dann vom Unfallort geflüchtet.

Aufgrund von Fahrzeugteilen, die am Unfallort aufgefunden wurden, geht die Polizei derzeit davon aus, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Audi gehandelt haben könnte. Gegen den Fahrer wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder der Fahrerflucht geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-926920 zu melden

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

2. Unbekannte entwenden Hyundai Tuscon aus Buxtehuder Carport

Bisher unbekannte Autodiebe haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Buxtehude in der Straße "Am Stadtgraben" einen unter einem Carport abgestellten Hyundai Tuscon ix35 entwendet.

Der weiße SUV hat das Kennzeichen STD-DJ 13 und stellt einen Wert von ca. 20.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Täter und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

