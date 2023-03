POL-STD: Zwei Autoinsassen bei Unfall in Drochtersen-Aschhorn schwer verletzt

Stade (ots) - Am Samstag, den 18.03. hat ein bisher unbekannter Täter zwischen 20:00 h und 20:10 h in Buxtehude in der Schröderstraße mit einer Holzlatte auf vier dort abgestellte Autos eingeschlagen und jeweils die Frontscheiben zerstört. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Nach ...

mehr