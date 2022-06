POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Mit über 2,8 Promille Unfall verursacht: 43-Jährige kommt verletzt ins Krankenhaus

Illingen (ots) - Am Mittwochnachmittag um 16:25 Uhr wartete die Fahrerin eines Skoda auf der Bundesstraße 35 am Illinger Eck in Fahrtrichtung Bretten an der dortigen roten Ampel. Ein 20-jähriger Motorradfahrer, der sich von hinten näherte, erkannte die Situation zu spät, bremste seine KTM noch scharf ab, prallte ...

mehr