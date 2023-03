Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Vier bisher unbekannte Einbrecher dringen in Buxtehuder Wohnhaus ein, Sachbeschädigung am Horneburger Rathaus - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

1. Vier bisher unbekannte Einbrecher dringen in Buxtehuder Wohnhaus ein

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 01:00 h und 03:00 h sind vier bisher unbekannte Einbrecher in Buxtehude im Schilfweg über den hinteren Grundstücksbereich an ein dortiges Einfamilienhaus gelangt und haben eine Nebeneingangstür aufgehebelt. So ins Haus eingedrungen, wurden sämtliche Räume durchsucht. Was die Täter dabei erbeuten konnten, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Sachbeschädigung am Horneburger Rathaus - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 18:00 h und 08:00 h haben Unbekannte die bodentiefe Scheibe neben der Eingangstür des Horneburger Rathauses beschädigt. Ein Eindringen in das Gebäude hat allerdings nicht stattgefunden. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

