Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Diebstahl von sichergestellten Gegenständen aus Polizeiwagen

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Mitte - Ermittler der Polizei Bielefeld stellten am Donnerstag, 10.11.2022, in einem Haus an der Lerchenstraße mehrere Beutel und Tüten mit Marihuanablüten sicher und deponierten diese während der andauernden Durchsuchung übergangsweise und für wenige Minuten unbeaufsichtigt in einem verschlossen geparkten Zivilfahrzeug. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen zwei Täter in diesem Augenblick die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und zwei dieser Beutel entwendet haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zur vorläufigen Festnahme eines 22-jährigen Bielefelders. Die entwendeten Beutel konnten bislang nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

Am Donnerstagmorgen erhielt die Polizei einen Hinweis auf deponierte Beutel mit Betäubungsmitteln auf einem Dachboden eines Gebäudes an der Lerchenstraße. Sofort gingen Ermittler diesem Hinweis nach und fanden dort mehrere unterschiedlich große Beutel und Tüten, teils mit für den Handel verpackten Marihuanablüten. Die Ermittler stellten alle Beutel und Tüten sicher und verstauten sie im Kofferraum eines geparkten zivilen Polizeiwagens. Sie setzten daraufhin die Durchsuchung in dem Keller des Hauses fort und ließen den verschlossenen Polizeiwagen für wenige Minuten unbeaufsichtigt. Als sich Ermittler kurze Zeit später, gegen 10:10 Uhr, wieder dem Fahrzeug näherten, stellten sie fest, dass die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen worden war. Zwei der sichergestellten Beutel waren aus dem Kofferraum entwendet worden.

Anhand von Zeugenaussagen konnten die Beamten Hinweise auf zwei Täter und einen Transporter erlangen, die sich vom Tatort entfernt haben sollten. Im Rahmen der Fahndung konnte dieser Transporter schließlich an der Heeper Straße angetroffen werden. Am Steuer befand sich ein 22-jähriger Bielefelder, der bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten ist und der nach bisherigen Erkenntnissen Beziehungen zu einer Person unterhält, die an dem Durchsuchungsobjekt wohnhaft ist. Die entwendeten Beutel konnten in dem Transporter nicht aufgefunden werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen nimmt die Polizei Bielefeld an, dass Täter das Zurücklassen der Betäubungsmittel im zivilen Polizeiwagen beobachtet hatten und den unbeaufsichtigten Augenblick für den schweren Diebstahl aus dem Fahrzeug nutzten, um den Verlust der Betäubungsmittel zu verhindern. Aufgrund der getönten Scheiben des Polizeiwagens waren die Beutel nur bei einem gezielten Blick in den Kofferraum zu erkennen. Darüber hinaus war für Außenstehende nicht ersichtlich, was sich in den Tüten befand. Die beiden Beutel, die entwendet wurden, waren zugebunden auf dem Dachboden aufgefunden und aus Spurensicherungsgründen so belassen worden. Die Polizei kann demnach keine Angaben zu dem genauem Inhalt machen. Die Suche nach den gestohlenen Beuteln sowie die Ermittlungen zu den Tätern, u.a. zur Rolle des 22-Jährigen, dauern an.

Die Polizei Bielefeld wertet das unbeaufsichtigte, kurzzeitige Zurücklassen der sichergestellten Gegenstände als ungeschickte Vorgehensweise, die aber weder straf-, noch dienstrechtlich relevant ist.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell