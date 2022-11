POL-BI: Bestohlener hält Fahrraddieb fest

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brönninghausen - Unbekannte Täter brachen ein Firmenfahrzeug am Mittwochabend, 09.11.2022, auf und entkamen mit ihrer Beute. Das Fahrzeug, ein VW Transporter, war in der Salzufler Straße, in Höhe Borriesstraße, geparkt. Die Polizei sucht Zeugen. Eine Mitarbeiterin war zuletzt gegen 17:00 Uhr am Transporter, der auf einem Parkplatz hinter der Gaststätte geparkt war. Als sie gegen ...

