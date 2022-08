Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Bränden rund um Consolpark gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Wegen mehrerer Brände im Bereich des Consolparks in Bismarck hat die Polizei in der Nacht zum Dienstag, 9. August 2022, Ermittlungen eingeleitet. Zunächst bemerkten Polizeibeamte während einer Streifenfahrt gegen 2.45 Uhr einen brennenden Mülleimer an der Bismarckstraße Ecke Klarastraße, den sie löschten. Kurz darauf musste die Polizei gegen 3.10 Uhr zu einem Feuer an einem Baucontainer an der Consolstraße fahren. Dieser war bereits komplett ausgebrannt, ein zweiter daneben hatte schon Feuer gefangen und brannte zur Hälfte aus. Unmittelbar danach stießen die Einsatzkräfte zudem auf ein Feuer an einem Baum an der Kanalstraße. Diese Brände wurden durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Gegen 5.30 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter eines städtischen Unternehmens Flammen im Buschwerk hinter dem Consoltheater an der Bismarckstraße, die der Mann selbstständig löschte, ohne dass ein Gebäudeschaden entstand.

Bereits am Montagnachmittag, 8. August 2022, waren Polizei und Feuerwehr gegen 15.20 Uhr zur Consolstraße alarmiert worden, weil dort eine große Wiese in Flammen stand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Tatverdächtig sind in diesem Fall zwei unbekannte Männer, die sich in Richtung der Zeche Consol entfernten. Einer von beiden trug eine kurze, rote Hose. In allen Fällen leitete die Polizei Ermittlungen ein. Wer war Zeuge und kann Angaben zu den Vorfällen und möglichen Tätern machen? Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 11 unter 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

