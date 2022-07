Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Schleiz (ots)

Montagvormittag stellte eine Fahrzeug-Führerin Unfall-Schäden an ihrem VW fest. Der Verursacher ist nicht bekannt. Die Unfallzeit war offensichtlich am Montag zwischen 08:50 Uhr und 10:55 Uhr. Als Unfallörtlichkeit kommen die Parkplätze am Aldi in der Straße "Austeg" oder an der Wisentahalle in Schleiz in Frage. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 41-0 entgegen.

