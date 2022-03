POL-RE: Recklinghausen: Kollision im Kreisverkehr

Recklinghausen (ots) - Eine 36-jährige Recklinghäuserin fuhr am gestrigen Tag, gegen 16 Uhr, mit ihrem Auto auf der Salentinstraße in Richtung Osten und hielt an der dortigen Ampel an der Kreuzung zur Westfalenstraße an. Als sie wieder anfuhr, stieß sie mit einem 5-Jährigen Fußgänger (Recklinghäuser) zusammen, der zu dieser Zeit über die Salentinstraße lief. Er querte die Straße von links nach rechts. Der ...

mehr