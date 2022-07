Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zigarettenautomat aufgebrochen

Deesbach (ots)

Am Montag zwischen 08:30 Uhr und 09:30 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam den Zigarettenautomaten in der Neuhäuser Straße in Deesbach und ließen daraus die Geldkassette sowie die Zigarettenboxen im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro mitgehen. Am Automaten entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

