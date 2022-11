Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut hochpreisiger SUV gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Vilsendorf - Ein weiterer Audi Q7 ist in der Nacht zu Donnerstag, 10.11.2022, in Vilsendorf gestohlen worden.

Nach den Angaben eines Anwohners hatte er seinen SUV am Mittwochabend an seinem Wohnhaus an der Orchideenstraße, in Nähe der Einmündung der Vilsendorfer Straße, abgestellt. Aufgrund seiner eigenen Wahrnehmungen grenzt er die Tatzeit für den Fahrzeugdiebstahl zwischen 01:30 Uhr und 03:30 Uhr ein. Der graue Audi Q7 stammt aus dem Baujahr 2017 und trug Bielefelder Kennzeichen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell