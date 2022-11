Polizei Bielefeld

POL-BI: Haftstrafe für Ladendiebin

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Eine 47-jährige Frau wurde am Mittwoch, 09.11.2022, von einem Ladendetektiv in einem Kaufhaus in der Bahnhofsstraße bei einem Diebstahl beobachtet. Sie hatte Beute aus weiteren Geschäften bei sich.

Gegen 10:55 Uhr wurde die Polizei über einen Ladendiebstahl in der Bahnhofsstraße, im Bereich zwischen der Arndstraße und Alfred-Bozi-Straße, informiert. Die alarmierten Beamten stießen bei der Durchsuchung der Frau auf diverses Diebesgut. Im Geschäft, indem sie erwischt wurde, hatte sie Parfüm entwendet. In zwei weiteren Geschäften hatte sie Make-up und Bekleidung gestohlen.

Da die 47-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde sie für das beschleunigte Verfahren festgenommen. Ein Richter ordnete noch am selben Tag die Hauptverhandlungshaft an.

