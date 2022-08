Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht!

Weinheim (ots)

Zwischen dem 27.08.22 und dem 29.08.22 kam es in Weinheim zu einem Wohnungseinbruch. Bei dem Anwesen in der Breslauer Straße verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft über die Kellertür des Anwesens Zutritt zu diesem. Aufgefallen war dies, da sich die Wohnungstür nicht mehr öffnen lies. Hier wurde im Schließzylinder ein Gegenstand festgestellt, der ein Öffnen nicht mehr ermöglichte. Der genaue Sach- und Diebstahlschaden ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter: 06201-10030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell