POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Vandalismus in der "Alte Daisbacher Straße" - Wer kann Hinweise geben?

Sinsheim (ots) - Bei dem Frontalzusammenstoß an der Auffahrt zur A 6 in Richtung Mannheim wurden am Montag, kurz nach 12 Uhr; insgesamt vier Personen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt; es entstand ein Sachschaden von rund 40.000.- Euro. Nachdem beide Fahrzeuge abgeschleppt waren und die ...

