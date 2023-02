Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Fahrradgeschäft

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Holtwick, Dinxperloer Straße; Tatzeit: 26.02.23, ca. 06.00 Uhr;

Am Sonntagmorgen entdeckte ein Zeuge gegen 07.30 Uhr auf der Straße "Auf dem Brink" ein neues Pedelec, an dem sich noch das Preisschild befand. Auch die zu dem Pedelec gehörigen Dokumente wurden aufgefunden. So war schnell klar, dass das Rad zu einem Fahrradgeschäft an der Dinxperloer Straße gehört. Dort entdeckten die Beamten Einbruchspuren. Nach dem derzeitigen Stand wurden sechs bis sieben Pedelecs und Bargeld gestohlen. Die Auswertung der Videoaufnahmen dauert an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Bocholt (02871) 2990 zu melden. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell