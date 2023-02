POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Schulcontainer

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Dännendiek; Tatentdeckung: 22.02.2023, 11.00 Uhr; Unbekannte wollten in eine Lagerhalle in Rhede eindringen. Es gelang den Tätern jedoch nicht, die Tür zu dem Gebäude am Dännendiek aufzubrechen. Der Geschädigte entdeckte die Tat am vergangenen Mittwoch. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

