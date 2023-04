Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: 13 neue Einsatzkräfte für die Feuerwehr Gangelt

Gemeinde Gangelt (ots)

Dreizehn Einsatzkräfte der Feuerwehr Gangelt beendeten kürzlich mit dem Modul 3 und 4 Lehrgang den wesentlichen Teil ihrer Grundausbildung.

Nachdem im ersten Teil der Grundausbildung eher theoretische Kenntnisse vermittelt wurden, stand nun endlich "richtige" Feuerwehrarbeit auf dem Lehrplan. Schläuche rollen, Knoten und Stiche üben, Fahrzeuge stabilisieren, Einsatzstellen absichern und immer wieder Schläuche rollen. Dass sich die Löscheinheiten auf ihre neuen Kameraden freuen können, wurde jedem der Ausbilder in den 80 Unterrichtsstunden schnell bewusst. Spürbar war, dass vielen Nachwuchskräften Feuerwehr im Blut liegt. Die meisten der dreizehn Teilnehmer waren den Ausbildern bereits aus dem ersten Teil der Grundausbildung sowie aus der Jugendfeuerwehr bekannt. Für die Teilnehmer ist mit dem Ende der Modulausbildung ein großer Schritt geschafft, nun gilt es, das erlernte Wissen in der Praxis weiter zu vertiefen. Die Leitung der Feuerwehr zeigte sich äußerst zufrieden mit der Qualität der Ausbildung und bedankten sich bei Lehrgangsleiter Brandoberinspektor Rainer Titz und seinem Team für die engagierte Arbeit in den vergangenen Wochen. Ebenso zufrieden zeigte sich Kreisbrandmeister Klaus Bodden, der sich vor Ort ein Bild von der guten Qualität der Grundausbildung machte. Folgenden Lehrgangsteilnehmern konnte Kreisbrandmeister Klaus Bodden eine Teilnahmeurkunde überreichen: Felix Aniol (Löscheinheit Langbroich-Harzelt) Janina Breuers (Löscheinheit Stahe-Niederbusch) Dominik Breukers (Löscheinheit Gangelt) Ann-Christin Dahlmanns (Löscheinheit Gangelt) Hendrik Görgens (Löscheinheit Schierwaldenrath) Michael Meeßen (Löscheinheit Breberen) Ben Palasdies (Löscheinheit Schierwaldenrath) Karima Peters (Löscheinheit Stahe-Niederbusch) Luca Schulten (Löscheinheit Breberen) Jens Strohwasser (Löscheinheit Stahe-Niederbusch) Patrick Stroosnijder (Löscheinheit Schierwaldenrath) Thomas Stroosnijder (Löscheinheit Schierwaldenrath) Pascal Tobien (Löscheinheit Birgden)

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell