FW Gangelt: 60. Truppführerlehrgang des Kreises Heinsberg

Nach vier Wochen intensiver Ausbildung ging am Wochenende der 60. Truppführerlehrgang der Freiwilligen Feuerwehren des Kreises Heinsberg im Rahmen einer Abschlussveranstaltung im großen Sitzungssaal des Kreishauses zu Ende.

Zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Verwaltung waren der Einladung von Landrat Stephan Pusch gefolgt um gleich 28 Teilnehmende des Truppführer-Lehrgangs feierlich zu verabschieden. Bei durchschnittlich 25 Teilnehmenden pro Lehrgang konnte der Kreis Heinsberg bislang etwa 1.500 Truppführer ausbilden. Stolz stellte Kreisbrandmeister Klaus Bodden in der Eröffnungsrede fest, dass auch in diesem Jahr die Teilnehmenden mit einer hohen Grundqualität gestartet sind. Stolz auch deshalb, weil alle 28 Teilnehmenden mit guten Ergebnissen die Prüfung bestanden hatten. Schließlich seien gut ausgebildete Truppführer ein Garant für eine leistungsstarke Feuerwehr, so Klaus Bodden. Der Lehrgangsleiter Brandoberinspektor Jochen Küppers, sein Stellvertreter Stadtbrandinspektor Jörg Brand und das gesamte Ausbilderteam hatten einen anspruchsvollen Ausbildungsplan für diesen Lehrgang angesetzt. Themen wie Rechtsgrundlagen, Brandsicherheitswachdienst, Gefahren der Einsatzstelle, Brand- und Löschlehre, Fahrzeugkunde und ABC-Gefahrenstoffe standen auf dem theoretischen Stundenplan. In der praktischen Ausbildung wurden die Einsatzgrundsätze, taktische Vorgehensweisen, Gebäude-, Fahrzeug- und Flüssigkeitsbrände, Wasserförderung sowie die Technische Hilfeleistung ausgebildet und geübt. Das Erkennen und richtige Handeln auf die anzutreffenden möglichen Gefahren stand hierbei ganz besonders im Vordergrund. Landrat Stephan Pusch richtete seinen Dank an die Teilnehmenden und das Ausbilderteam rund um Lehrgangsleiter Jochen Küppers für ihr Engagement. Die Welt befindet sich im Wandel und die "Zeitenwende" macht deutlich wie wichtig die ehrenamtlichen Kräfte für die Aufrechterhaltung des Bevölkerungsschutzes hat. Der Bevölkerung des Kreises Heinsberg ist das außergewöhnliche Engagement und die Bedeutung des Ehrenamtes nicht erst seit der Flutkatastrophe im Juli 2021 bewusst.

In guter alter Tradition wurden durch den Kreis Heinsberg und durch den Kreisfeuerwehrverband Heinsberg die drei Lehrgangsbesten ausgezeichnet. Hierbei erhielten Sofia Peter von der Feuerwehr Geilenkirchen, Robert Gossen von der Feuerwehr Gangelt und Steven Sawkins von der Feuerwehr Heinsberg jeweils ein Präsent als Anerkennung für die besonderen Leistungen.

Nun gilt es für die folgenden Teilnehmenden das erlernte Wissen in die Praxis umzusetzen: Justin Luszczynski, David Heymanns, Marcel Tarnowitz (Feuerwehr Erkelenz) Florian Turtschan, Thomas Janßen, Robert Gossen (Feuerwehr Gangelt) Thomas Vogt, Joost Slagboom, Mathias Heitzer, Sofia Peter (Feuerwehr Geilenkirchen) Annika Leyer, Kai Blüthmann, Christian Witt, Kim-Lukas Feßler, Steven Sawkins, Justin Busch (Feuerwehr Heinsberg) Jan Spiller, Hendrik Bocken (Feuerwehr Hückelhoven) Florian Stelten (Feuerwehr Selfkant) Marcel Eisenstein, Marcel Schwarz, Christopher Brendt (Feuerwehr Übach-Palenberg) Frank Küppers, Stefan Degenkolb (Feuerwehr Waldfeucht) Lukas Feiter, Stefan Schiffer (Feuerwehr Wassenberg) Florian Bollermann, Marvin Michels (Feuerwehr Wegberg)

