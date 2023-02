Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Pkw durchdringt Hauswand

Gangelt/Schümm (ots)

Die Löscheinheit Breberen wurde heute Abend um 18:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Schümm alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin eines Peugeot 207 die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen eine Hauswand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerin leicht Verletzt. Mitglieder der Jugendfeuerwehr aus Breberen, die sich gerade auf dem Weg zum Übungsdienst befanden, sicherten die Unfallstelle und forderten weitere Unterstützung an. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Fahrerin des Peugeot zur weiteren Behandlung in ein Nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Die Schäden am Haus waren so massiv, dass die Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Baustatiker zur Einschätzung der Lage anfordern mussten. In der Hauswand klaffte ein größeres Loch und ein Riss zog sich vom Erdgeschoss zum Obergeschoss. Selbst der Heizkörper im Haus wurde von der Wand gerissen. Die Einsatzkräfte sicherten die Heizungsanlage provisorisch und stabilisierten die Hauswand mit Holz und Baustützen. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell