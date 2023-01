Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Pkw landet nach Unfall auf Seite

Gangelt/Buscherheide

Nur wenige Tage nach einem schweren Unfall in Birgden kam es heute Nachmittag um 16:57 erneut zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem geparkten Fahrzeug. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß ein aus Richtung Breberen kommender Pkw der Marke Land Rover mit einem parkenden Fahrzeug zusammen. Durch den Aufprall verlor der Fahrer des Land Rover die Kontrolle über sein Fahrzeug und kippte zur Seite. Durch den Unfall zog sich der Fahrer Verletzungen zu und wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Glücklicherweise befand sich die Unfallstelle direkt vor dem Feuerwehrgerätehaus der Löscheinheit Breberen, so dass binnen kürzester Zeit zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort waren um den Fahrer zu befreien. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Patient zur weiteren Behandlung in ein Nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn der Buscherheide rund eine Stunde lang gesperrt.

