Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Pkw landet nach Unfall auf Dach

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Gangelt/Birgden (ots)

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Nachmittag um 14:46 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Birgden alarmiert.

Aus bislang ungeklärter Ursachen stießen gegen 14:40 Uhr Nachmittags auf der Geilenkirchener Straße in Birgden ein Pkw der Marke Renault Clio und ein Pkw der Marke Honda zusammen. Durch den Aufprall überschlug sich der Honda und blieb auf dem Dach liegen. Da der Fahrer sich zunächst nicht aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien konnte, wurden Rettungskräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Menschenleben in Gefahr alarmiert. Glücklicherweise konnte der Fahrer des Honda sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr befreien. Er wurde durch den Rettungsdienst Erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle und halfen bei der Bergung der Fahrzeuge. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Geilenkirchener Straße rund zwei Stunden lang gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell