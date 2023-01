Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: BMW in Vollbrand

Gangelt (ots)

Die Löscheinheit Gangelt der Feuerwehr Gangelt wurde diese Nacht um 2:59 Uhr zu einem Fahrzeugbrand an der Landstraße 47 alarmiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein am alten Zollhaus abgestellter, in den Niederlanden zugelassener Pkw in Brand. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der 5er BMW bereits in Vollbrand, so dass ein Totalschaden nicht mehr zu verhindern war. Unter schwerem Atemschutz bekämpften die Einsatzkräfte den Brand. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch den eisige Kälte. Das Löschwasser gefror auf der Fahrbahn und sorgte zu einer weiteren Gefahr. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Landstraße 47 zwischen den Ortschaften Gangelt und Süsterseel rund zwei Stunden lang komplett gesperrt werden. Die Polizei hat das Fahrzeug sichergestellt und die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell