Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Erst am Vortag aus der Haft entlassener Ladendieb festgenommen

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwoch (19. April) wurde ein 22-jähriger Sankt Augustiner bei einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft an der Rathausallee in Sankt Augustin erwischt und vorläufig festgenommen. Ein weiterer, unbekannter Tatverdächtiger flüchtete. Gegen 13:30 Uhr beobachtete der Ladendetektiv die beiden Männer, wie sie ein T-Shirt und zwei Paar Schuhe in eine Papiertüte steckten. Da der Ladendetektiv einen Diebstahl vermutete, sprach er die beiden an und entnahm aus der mit Alufolie präparierten Tüte das vermeintliche Diebesgut. Daraufhin lief der unbekannte Tatverdächtige aus dem Geschäft hinaus, während der 22-Jährige von dem Mitarbeiter festgehalten werden konnte. Der Ladendetektiv und die hinzugerufenen Polizisten stellten auf den Videoaufzeichnungen fest, dass die beiden Diebe bereits um 13:15 Uhr das Geschäft betreten hatten. Die Papiertüte war bei Betreten des Geschäfts leer. Einige Minuten später verließen die beiden Tatverdächtigen mit gefüllter Tüte das Geschäft, bis sie um 13:30 Uhr wieder zurückkehrten, um mutmaßlich einen weiteren Ladendiebstahl zu begehen. In der Jackentasche des 22-Jährigen fanden die Beamten mehrere abgerissene Etikette, die dem Bekleidungsgeschäft zugeordnet werden konnten. Der Sankt Augustiner, der erst am Vortag (18. April) aus der Haft entlassen worden war, wurde vorläufig festgenommen. Eingesessen hatte er wegen Eigentumsdelikten. Da keine weiteren Haftgründe gegen ihn vorlagen, wurde er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Ladendiebstahls wurde gegen den 22-Jährigen eingeleitet. Der zweite Tatverdächtige, der unerkannt flüchten konnte, wird wie folgt beschrieben: Er ist circa 30 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Er hat dunkle Haare und trägt einen Bart. Bekleidet war er mit einer schwarz-roten Mütze, einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Jogginghose. Zudem trug er weiße Sneaker und eine schwarze Umhängetasche. Wer Angaben zu dem unbekannten Mann machen kann, wird gebeten, diese unter 02241 541-3321 zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell