Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl aus Kraftfahrzeug- Zeugenaufruf

Lahnstein (ots)

Am heutigen Morgen (27.07.2022) gegen 05:00 Uhr wurde der Polizei Lahnstein ein Einbruch in einen Kraftwagen gemeldet. Der/die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und entwendeten eine Geldbörse.

Die Tat müsste sich demnach in den Abend- bzw. Nachtstunden des 26.07.2022 bzw. 27.07.2022 in Lahnstein in der Straße Hohenrhein, ereignet haben.

Wer kann sachdienliche Hinweise geben oder hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Hinweise bitte an: Polizei Lahnstein 02621/913-0 oder pilahnstein@polizei.rlp.de

