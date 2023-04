POL-SU: Linienbus fährt gegen Gartenhäuschen - Busfahrer leicht verletzt

Hennef (ots) - Am Dienstagmittag (18. April) kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 478 (B478) / Schloßstraße / Lauthausener Straße in Hennef-Allner, bei dem eine 76-jährige Henneferin schwer verletzt wurde. Gegen 11:50 Uhr befuhr die 76-Jährige mit ihrem Damenfahrrad die Lauthausener Straße und beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus in Richtung Schloßstraße zu passieren. Gleichzeitig ...

mehr