Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kontrolltag in Troisdorf - Mehr als 60 Polizistinnen und Polizisten für Ihre Sicherheit im Einsatz

Troisdorf

Für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum waren am Donnerstag (20. April) mehr als 60 Polizistinnen und Polizisten im Stadtgebiet Troisdorf im Einsatz. Für die Großkontrollen wurden Beamtinnen und Beamte aller Polizeiwachen im Rhein-Sieg-Kreis, unterstützt durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei, zusammengezogen. Zwischen 15.00 und 23.00 Uhr wurden Verkehrsteilnehmende an verschiedenen Kontrollstellen angehalten und überprüft. Ein Schwerpunkt der Kontrollen war die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit. Im Einsatzverlauf wurden mehr als 250 Fahrzeuge und über 300 Personen überprüft.

Bei den Kontrollen stellten die Einsatzkräfte rund 150 Verkehrsverstöße fest, die mit einem Verwarngeld oder einer Ordnungswidrigkeitenanzeige geahndet wurden. Mit circa einem Drittel waren Geschwindigkeitsüberschreitungen die häufigsten Verkehrsverstöße; gefolgt von der verbotenen Benutzung eines Mobiltelefons am Steuer.

An einer Kontrollstelle in Oberlar wurde gegen 19.00 Uhr ein 19-jähriger Troisdorfer auf seinem Kleinkraftrad angehalten. Er war aufgefallen, weil er in einer Tempo 30 Zone mit über 40 km/h unterwegs war. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Kleinkraftrad eigentlich nur 25 km/h fahren dürfte und der 19-Jährige nun einen Führerschein zum Führen des Zweirades benötigte. Als dem jungen Mann dieser Umstand dämmerte, ergriff er mit seinem Motorroller die Flucht und konnte über einen abgesperrten Wirtschaftsweg entkommen. Das Strafverfahren gegen den Flüchtigen ist jedoch gesichert, da die Personalien des Flüchtigen ja vorliegen. Die weiteren Ermittlungen gegen den jungen Mann wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis dauern an.

Auch Alkohol oder Drogen am Steuer hatten die Polizistinnen und Polizisten im Fokus. Fünf Fahrzeugführende fielen mit verdächtigen Werten auf (4 x Betäubungsmittel, 1 x Alkohol) und gaben auf der Polizeiwache Troisdorf eine Blutprobe ab.

Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis führt regelmäßig Kontrolltage in allen Kommunen in ihrem Zuständigkeitsbereich durch. Der nächste Großeinsatz steht bereits in den Startlöchern. Wann und wo er stattfinden wird, ist aber noch geheim. #RheinSiegSicher (Bi)

