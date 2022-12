Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Konz

Konz (ots)

Von Mittwoch, 14.12.20, 20.00 Uhr bis Donnerstag, 15.12.00, 07.00 Uhr wurde ein silberner VW Passat auf dem Parkplatz im Bereich des Anwesen Konz, Mozartstraße 5, vermutlich beim Ein-/Ausparken durch einen anderen Pkw-Führer beschädigt. Dieser entfernte sich unerlaubt. Der geschätzte Sachschaden am VW Passat beträgt ca. 1000.- EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Konz, Tel. 06501-92680.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell