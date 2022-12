POL-PDTR: Erster Schneefall - Wie verhalte ich mich?

Thalfang (ots) - Am Samstag, den 10.12.2022 in der Zeit zwischen 19.00 - 19.30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des NORMA-Verbrauchermarktes in Thalfang zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte mit seinem grauen Mercedes -Benz-Kombi mittig auf dem Parkplatz. Ein anderer Verkehrsteilnehmer kollidiert beim Vorbeifahren mit der Frontstoßstange auf der Beifahrerseite des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich ...

