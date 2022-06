Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Versuchter Einbruch in öffentliche Vereinsgaststätte

Dudenhofen (ots)

Im Zeitraum vom 17.06.2022, 22 Uhr, bis zum 18.06.2022, 09:30 Uhr, überstiegen unbekannte Täter den Außenzaun einer öffentlichen Vereinsgaststätte in Waldrandlage in der verlängerten Schillerstraße. Auf dem Gelände machten sich die unbekannten Täter an einer Metalltür zu schaffen, scheiterten aber an deren Öffnung. Die unbekannte Täterschaft versuchte ein Fenster durch den Wurf eines Steines zu öffnen, was ebenfalls misslang. Allerdings entstand Sachschaden an der Scheibe. Der Sachschaden liegt bei ca. 600 Euro.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell