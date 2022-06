Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Lambsheim (ots)

Zwischen dem 18.06.2022, ca. 15:30 Uhr, und dem 19.06.2022, ca. 14:00 Uhr, kam es in der Weisenheimer Straße in Lambsheim zu einer Verkehrsunfallflucht mit bislang unbekanntem Verursacher. Der 36-jährige Geschädigte parkte seinen schwarzen Audi A1 in genanntem Zeitraum auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Weisenheimer Straße. Als dieser zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden am Heck des PKW fest. Aufgrund von Farbanhaftungen am PKW des Geschädigten dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein Fahrzeug in türkisener Farbe handeln.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

