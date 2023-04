Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall bei Wendemanöver im Kreuzungsbereich

Sankt Augustin (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen ereignete sich in Sankt Augustin ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. An der Kreuzung Hauptstraße/Auf dem Sand/Auffahrt Bundesautobahn 560 (BAB 560) prallten zwei Audis gegeneinander. Gegen 05:40 Uhr fuhr ein 48 Jahre alter Sankt Augustiner mit seinem Pkw auf der Hauptstraße in Richtung des Ortsteils Buisdorf. Auf der Kreuzung wechselte er auf die Linksabbiegerspur, die zur Auffahrt auf die BAB 560 führt. Als der Mann bemerkte, dass er falsch gefahren war und hier nicht auf die BAB auffahren wollte, begann er im Kreuzungsbereich, seinen Pkw zu wenden.

Dazu lenkte er nach rechts zurück auf die Fahrbahn Richtung Buisdorf und übersah dabei offenbar einen sich von hinten nähernden weiteren Audi. Dessen Fahrer konnte weder rechtzeitig bremsen, noch ausweichen und stieß mit der Fahrzeugfront zunächst in die Beifahrerseite des wendenden Pkw. Von dort prallte er ab und kam schließlich an einem Ampelmast rechts der Fahrbahn zum Stehen. Die Ampel war nach dem Aufprall nicht mehr funktionsfähig und der Mast verbogen. Der 61-jährige Mann aus Königswinter klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Kopf- und Nackenbereich. Vor Ort konnte der Königswinterer durch die Polizei nicht zum Unfallhergang befragt werden und wurde mittels Rettungswagen leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Den Sankt Augustiner erwartet eine Verkehrsunfallanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell