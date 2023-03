Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei WHV 03.03.-05.03.2023

Wilhelmshaven (ots)

Verfolgungsfahrt Am Freitagabend, gegen 23:15 Uhr, entzog sich ein 20-jähriger Autofahrer einer polizeilichen Kontrolle. Anstatt seinen Pkw anzuhalten, lieferte er sich eine Verfolgungsfahrt mit mehreren Funkstreifenwagen im Stadtgebiet über mehrere Kilometer. Dabei befuhr er teilweise mit Geschwindigkeiten von weit über 100 km/h diverse Seitenstraßen, in denen Tempo 30 gilt. Mehrfach kam sein Pkw ins Schlingern. Letztlich konnte der Pkw in der Edzardstraße stehend angetroffen werden. Während sich der Fahrzeugführer bereits zu Fuß entfernt hatte, saßen noch drei weitere Personen im Auto. Kurz danach konnte der flüchtige Fahrzeugführer aufgrund eines Zeugenhinweises durch Polizeikräfte gestellt werden. Er hatte sich hinter Mülltonnen versteckt. Es wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Alkohol (0,17 Promille) und auch Betäubungsmitteln (u.a. Kokain) stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt. Bei einer Durchsuchung des Pkw wurden geringe Mengen an Betäubungsmitteln, eine höhere Summe an Bargeld sowie ein Messer und Schlagschutzhandschuhe aufgefunden und sichergestellt. Sachbeschädigung/Hausfriedensbruch mit Fund von Betäubungsmitteln und Messer Am Samstagnachmittag hielten sich vier Personen (zwei Männer, zwei Frauen) im Alter von 22-28 Jahren unberechtigt in einem ehemaligen Fabrikgebäude in der Helmholtzstraße auf. Scheinbar gilt das Gebäude als sogenannter "Lost Place" (Verlassener Ort) und war bereits am gestrigen Tag durch andere Personen gewaltsam geöffnet und betreten worden. Bei den vier Personen konnten im Zuge der polizeilichen Kontrollen zudem Betäubungsmittel in geringen Mengen, u.a. Marihuana, LSD, Ecstasy-Tabletten sowie ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden.

