Polizei Mettmann

POL-ME: Metallbank und Hecke durch Feuer beschädigt - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2211026

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Samstagabend, 05. November 2022, wurde eine Metallbank sowie eine dahinter liegende Hecke auf dem Berliner Platz in Ratingen durch ein Feuer beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 23:55 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge einen Brandausbruch an einer Metallbank, welche gegenüber eines Discounteres auf dem Berliner Platz in Ratingen-West aufgestellt ist. Er informierte die Feuerwehr und begann zunächst, das Feuer selbständig zu löschen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten nach ihrem Eintreffen Nachlöscharbeiten durch und konnten verhindern, dass weiteres Buschwerk in Brand geriet.

Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Der Brandschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Nach Angaben des Zeugen hielten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs zwei circa 18-20 Jahre alte Heranwachsende in unmittelbarer Tatortnähe auf. Die dunkel gekleideten jungen Männer entfernten sich anschließend fluchtartig von dem Berliner Platz. Eine Person führte hierbei ein Fahrrad mit sich.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell