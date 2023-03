Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vierter Überfall auf Spielothek in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 02.03.2023, gegen 23:40 Uhr, betritt ein bislang unbekannter Täter eine Spielhalle in der Bismarckstraße in Wilhelmshaven. Unter Vorhalt einer vermeintlichen Schusswaffe fordert dieser die Herausgabe von Bargeld.

Nach Erhalt flüchtet der Täter unerkannt, der von Zeugen wie folgt beschrieben wird: männlich, ca. 172 cm, schmächtig, dunkel gekleidet, Jeans, schwarze Waffe.

Die Polizei Wilhelmshaven hat ihre spezialisierten Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten am 21.02.2023, 26.02.02.2023 und 01.03.2023 werden ebenfalls geprüft. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 04421/942-0 in Verbindung zu setzen. Zudem werden die Mitarbeitenden in den Spielotheken gebeten, sensibel auf ungewöhnliches Verhalten zu achten und bei Bedarf den polizeilichen Notruf (110) zu wählen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell