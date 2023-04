Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnungseinbrecher auf frischer Tat ertappt/ Vorläufige Festnahme in Lohmar

Lohmar (ots)

Am Dienstag (25. April) wurde in Lohmar ein Wohnungseinbrecher vorläufig festgenommen. Gegen 14:10 Uhr meldete ein Anwohner der Straße "Im Korresgarten" der Polizei verdächtige Geräusche im Haus. Der Mann, der die Erdgeschosswohnung des betreffenden Dreiparteienhauses bewohnt, hatte Schläge und zersplitterndes Glas aus dem Bereich der Wohnung im ersten Obergeschoss gehört. Die hinzugerufene Polizei umstellte und durchsuchte das Gebäude. Hierbei konnte ein 26 Jahre alter Mann aus Lohmar angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er steht im dringenden Verdacht, die Wohnungstür der Wohnung im Obergeschoss aufgebrochen und die gesamte Wohnung mit dazugehörigem Büroraum durchsucht zu haben. Der Mann ist bereits wegen einer Vielzahl ähnlicher Delikte bei der Polizei in Erscheinung getreten. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich der Tatverdächtige vermutlich als Besucher in der Souterrain-Wohnung aufhielt. Von dort aus gelangte er dann zu der Wohnung im Obergeschoss. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten zunächst nicht gemacht werden. Der 26-Jährige wird heute (26. April) einem Haftrichter vorgeführt. Das Ergebnis der Vorführung steht noch aus. (Uhl)

