POL-SU: Kriminalpolizei ermittelt wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz

Troisdorf (ots)

Der Kripo in Troisdorf liegen zwei Strafanzeigen von Hundehalterinnen vor, deren Tiere durch die Aufnahme einer mutmaßlich giftigen Substanz lebensgefährlich verletzt wurden. Nur einer der beiden Hunde konnte durch das schnelle Handeln der Halterin und des Tierarztes gerettet werden. Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurden aufgenommen.

Nach Angaben der Tierbesitzerinnen haben die Hunde die unbekannten Substanzen am 04. April im Bereich des Karl-Kuhn-Platzes in Troisdorf-Friedrich-Wilhelms-Hütte und am 18. April im Bereich der Offenbachstraße in Troisdorf-Kriegsdorf aufgenommen.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Am Dienstag (25. April) erreichte die Polizei über Zeugen der Hinweis, dass eine männliche Person im Bereich des Damms am Sieglarer See gesehen worden war, die regelmäßig in die Jackentasche gegriffen und etwas Verdächtiges ins Gras geworfen haben soll. Der Bereich wurde durch Polizeikräfte zusammen mit den Zeugen abgesucht. Bislang sind keine verdächtigen Gegenstände gefunden worden.

Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten eindringlich darum, Hinweise zu Straftaten oder verdächtige Beobachtungen nicht nur in sozialen Netzwerken oder WhatsApp-Gruppen zu verbreiten, sondern sich direkt an die Polizei zu wenden. Die Nachrichten bei Facebook und Co. erschweren und verzögern die Ermittlungen der Polizei erheblich und sind für die Aufklärung von Straftaten oftmals nachteilig!

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit den Vergiftungen nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen.

Als Anlage eine Information des Bundesverbandes praktizierender Tierärzte e.V.: Erste Hilfe bei Hunden im Notfall https://www.smile-tierliebe.de/smile/smile-tiergesundheit/hund/erste-hilfe-im-notfall.php (Bi)

