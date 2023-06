POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Paderborn (ots) - (mb) An der Rathenaustraße und an der Balhornstraße sind Einbrüche in Gewerbebetriebe verübt worden. Auch ein versuchter Wohnungseinbruch wurde gemeldet. Am Montagvormittag (19.06.2023) wurde die Polizei zu zwei Einbruchsversuchen an der Rathenaustraße gerufen. Zwischen Bahnhofstraße und Aldegrever Straße hatten der oder die Täter versucht, über Nacht in einen Asia-Markt sowie einen Fisch-Verkaufswagen einzubrechen. An den Türen wurden massive ...

