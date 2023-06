Polizei Paderborn

POL-PB: Jugendliche bei Firmeneinbruch festgenommen

Bad Wünnenberg (ots)

(mb) Drei Jugendliche im Alter von 14,15 und 17 Jahren stehen im Verdacht in Nacht zu Dienstag (20.06.2023) im Haarener Gewerbegebiet mindestens einen Diebstahl und einen Einbruch verübt zu haben. Das Trio war mit einem gestohlenen Kleinbus unterwegs.

Um kurz vor Mitternacht löste die Alarmanlage eines Betriebs an der Graf -Zeppelin-Straße einen stillen Alarm aus. Der Firmeninhaber alarmierte sofort die Polizei. Binnen weniger Minuten trafen erste Streifen am Tatort ein. Ein Peugeot-Kleinbus stand rückwärts vor einem Rolltor. Drei Personen ergriffen sofort die Flucht. Alle drei Tatverdächtigen konnten noch in Tatortnähe gestellt und festgenommen werden. Die drei Jugendlichen leisteten dabei keinen Widerstand.

Am Tatort stellte sich heraus, dass der Kleinbus rückwärts gegen das geschlossene Tor gefahren worden war und das Tor beim Aufprall stark eingedrückt wurde. So gelangten die Täter in die Firmenhalle. Aus dem Lager wurden Kabel im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen und in den Bulli gepackt. Der Kleinbus war letzte Woche bei einem Firmeneinbruch in Essen entwendet worden. Im Fahrzeug lagen weitere Kabel, die vermutlich aus einem Diebstahl an der Otto-Lilienthal-Straße stammen, der unmittelbar vor der Tat an der Graf-Zeppelin-Straße verübt worden war. Ein Zeuge hatte drei Personen dabei beobachtet, wie sie die Kabel auf einem Firmenhof in einen weißen Bulli verluden. Als der Zeuge die Täter ansprach, ergriffen sie die Flucht.

Die Polizei stellte den Kleinbus sicher. Gegen die 14, 15, und 17 Jahre alten Tatverdächtigen aus Rumänien laufen jetzt Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls. Die Jugendlichen kamen in die Obhut des Jugendamts.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell