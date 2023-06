Polizei Paderborn

POL-PB: Mercedes-AMG über Nacht gestohlen

Büren-Weiberg (ots)

(mb) An der Volbrexener Straße ist in der Nacht zu Montag, 19.06.2023, ein Mercedes-AMG C 63 S gestohlen worden.

Das Auto stand am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr noch auf dem Privatgrundstück des Autobesitzers. Am Montagmorgen um 07.45 Uhr fiel der Diebstahl auf. Vermutlich haben die Täter technische Geräte genutzt, um die Funksignale des keyless-go-Systems zu verlängern. Damit lässt sich der Pkw öffnen und starten. Der gestohlene Mercedes-AMG C 63 S, Erstzulassung 2017, 500 PS, ist silbergrau und hatte ein PB-Kennzeichen.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Tipps um Fahrzeuge gegen Diebstahl zu sichern hat die Paderborner Polizei im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geben-sie-autodieben-keine-chance

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell