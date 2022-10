POL-NB: Verkehrsunfall auf der B104

Röbel/Müritz (ots) - In der Zeit vom 04.10.2022, 19:00 Uhr bis zum 05.10.2022, 07:00 Uhr wurde ein Fahrzeug des Herstellers Ford in 17207 Röbel entwendet. Das entwendete Fahrzeug stand geparkt vor einem Wohnhaus in der Straße des Friedens, auf Höhe der Hausnummer 51. Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Ford Kuga des Baujahrs 2018. An diesem waren die amtlichen Kennzeichen RM-JJ831 angebracht. Der Wert wird auf ca. 28.000 Euro geschätzt. Die Beamten des ...

