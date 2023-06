POL-PB: Schwarzer Mercedes nach Wendemanöver gesucht - Quad-Fahrer verletzt

Büren-Steinhausen (ots) - (mb) In der Nacht zu Samstag, 17.06.2023, sind in Steinhausen mindestens fünf Pkw aufgebrochen worden. Die Taten wurden am Kämpenweg, Sehrweg, Lippstädter Weg und am Gartenweg verübt. Der Täter entwendete Portmonees und Bargeld. Gegen 02.00 Uhr fiel in der Tatnacht am Kämpenweg eine verdächtige Person auf, die in geparkte Autos schaute und an den Autotürgriffen zog. Der junge Mann trug eine Kopfbedeckung und einen Kapuzenpullover sowie eine ...

mehr