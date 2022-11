Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb gestellt

Weimar (ots)

Am frühen Samstagabend konnte in einem Supermarkt in Weimar ein Ladendieb auf frischer Tat gestellt werden. Der 35-jährige Täter war in Begriff Lebensmittel im Wert von ca. 35 Euro zu entwenden. Nach Überprüfung der Personalien konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Dieb um keinen Unbekannten handelt. Aufgrund weiterer Vorstrafen lag gegen den 35-jährigen ein Haftbefehl vor. Der Streifzug endete hier für den Dieb. Dieser wird nun einem Haftrichter vorgeführt.

