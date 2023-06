POL-PB: Müllcontainer brennen auf Westfriedhof

33100 Paderborn (ots) - Freitag, 16.06.2023, 23:30 Uhr 33100 Paderborn-Benhausen, B 64 /Im Knick Am späten Freitagabend befuhr ein Pkw-Fahrer die Straße Im Knick in Benhausen in Richtung B 64. An der Einmündung B64/Im Knick bog der Pkw nach links auf die B 64 ab, um diese in Richtung Bad Driburg zu befahren. ...

mehr