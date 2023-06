Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer auf der B 64, Höhe Benhausen am Freitagabend

33100 Paderborn (ots)

Freitag, 16.06.2023, 23:30 Uhr

33100 Paderborn-Benhausen, B 64 /Im Knick

Am späten Freitagabend befuhr ein Pkw-Fahrer die Straße Im Knick in Benhausen in Richtung B 64. An der Einmündung B64/Im Knick bog der Pkw nach links auf die B 64 ab, um diese in Richtung Bad Driburg zu befahren. Dabei übersah der Pkw-Fahrer den von links kommenden und vorfahrtberechtigten 56jährigen Kradfahrer, der die B 64 in Fahrtrichtung Paderborn befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge, wodurch der Kradfahrer in den Straßengraben geschleudert wurde. Der Kradfahrer zog sich schwere Beinverletzungen zu und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nicht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Fahrzeugverkehr einseitig an der Unfallstelle durch Polizeibeamte vorbeigeleitet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell