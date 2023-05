Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230528-2: Bedburg, Raub beim Festzelt auf Schlossparkplatz, Zeugensuche

Bedburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (28. Mai) haben nach ersten Erkenntnissen zwei Unbekannte einen Mann auf dem Parkplatz beim Pfingst-Festzelt in der Nähe des Schlossparks ausgeraubt. Gegen 2.15 Uhr lud der geschädigte 64-jährige Bedburger, der zuvor im Ausschank auf dem Fest arbeitete, Gegenstände in seinen Kofferraum. Zwei unbekannte Täter traten von hinten an ihn heran, schubsten ihn zu Boden, setzten Pfefferspray ein und raubten ihm kleinere Wertgegenstände. Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 180 cm groß, kurze schwarze Haare, schwarze Mund-Nasenbedeckung, weißes T-Shirt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (md)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell