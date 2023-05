Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230528-1: Vierstelliger Sachschaden bei Brand in Garage

Pulheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (28. Mai) gegen 2.20 Uhr wurde die Polizei zu einem Garagenbrand in Pulheim gerufen. Vor Ort trafen die Polizisten auf eine erhebliche Rauchsäule an einer Garage direkt neben einem Wohnhaus. Diesen Rauch hatte zuvor ein aufmerksamer Nachbar ebenfalls bemerkt und direkt die Feuerwehr angerufen. Anschließend begab er sich zu dem Haus, um die Bewohnerin zu warnen. Diese hatte die Situation ebenfalls bereits dank eines Rauchmelders bemerkt und sich nach draußen in Sicherheit begeben. Die kurze Zeit später eingetroffene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, so dass die Bewohnerin in ihr Haus zurückkehren konnte. Nach ersten Erkenntnissen ist vermutlich ein Stapel Brennholz in Brand geraten. Ursache könnte ein heiß abgelegter Gas-Unkrautvernichter gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (md)

